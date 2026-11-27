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От "Левски" излязоха с остра позиция след вероломното нападение над техни фенове на стадиона на "Олимпик" в Марсилия.

"Сините" загубиха с 0:1 мача си от 5-ия кръг в Лига Европа.

„Левски" осъжда по най-категоричен начин насилствените нападения срещу своите привърженици в Марсилия тази вечер - както в часовете преди мача, така и на стадион „Велодром".

Наш основен и незабавен приоритет е безопасността и здравето на нашите фенове. Клубът оказва подкрепа на пострадалите, а мислите ни са с тях и техните семейства.

Случилото се тази вечер е особено тревожно предвид извънредните мерки за сигурност, въведени от френските власти, както и ограниченията, наложени на пътуващите ни привърженици - ограничения, които клубът вече беше оспорил официално пред УЕФА.

Въпреки рисковете, идентифицирани от клуба преди срещата, предприетите мерки не успяха да осигурят адекватна защита на нашите фенове. Това е напълно недопустимо.

Клубът също така уточнява, че решението за продължаване на мача не е било в неговата компетентност. Според наличната към момента информация, решението е взето от съответните органи с аргумента, че прекратяването на срещата би могло да доведе до ескалация на насилието и да изложи привържениците на още по-голям риск.

ПФК „Левски" официално сезира УЕФА за инцидентите и настоява за пълно разследване както на проявите на насилие, така и на организацията по сигурността около двубоя. Клубът очаква виновните да бъдат установени и подведени под отговорност.

Ще продължим да работим по въпроса с УЕФА и компетентните органи, като си запазваме правото да предприемем допълнителни действия за защита на нашите привърженици и интересите на клуба.

Нашите фенове трябва да имат възможността да подкрепят отбора си навсякъде в Европа, без да се страхуват за своята безопасност. Тя е безкомпромисен приоритет", написаха от "Герена".