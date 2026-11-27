На фона на всичко случило се със здравето ми вече гледам на 4-ото място от олимпиадата като на престижно класиране, а не като на несполука

Миналия сезон се превърна в огромно изпитание за водещата ни биатлонистка Милена Тодорова. Състезателката от Троян, която в началото на 2025-а донесе на България първи подиум в световната купа от 21 г. с трето място, а към него добави после и второ, имаше сериозни здравословни проблеми.

Въпреки тях успя някак си да участва на олимпийските игри в Милано/Кортина. За да изживее огромно разочарование, оставайки на секунди от бронзовото отличие в спринта на 7,5 км.

Сълзите на Милена след това разчувстваха дълбоко любителите на биатлона у нас. Не стига това, но от разговора ни става ясно, че тя е преминала след игрите през нови тежки здравословни страдания. След лекарска забрана за тренировки се е преборила с тях, за да продължи с биатлона.

Милена разказа за всичко това в интервю, което даде пред “24 часа” от Контиолахти (Фин), където днес е нейният първи старт за сезона - 15 км индивидуална дисциплина.

Двамата с лидера на националния отбор Владимир Илиев, с когото ви предложихме интервю вчера, са спътници и в живота. Милена сподели, че дъщеря им Ивайла, която е на 3 г., вече проявява склонност към биатлона.

- Здравей, Милена. Ще започна с нещо неприятно, за да не завършваме с него. Едва ли може да отмине като спомен подобен малшанс, но как се справяш с този за 4-ото място в спринта от олимпиадата в Милано/Кортина, или по-скоро успя ли някак да го преработиш?

- Смятам, че да, щом продължавам с биатлона. От позицията на времето, а и на случилото се преди и след олимпиадата вече не гледам на 4-ото място си като на несполука, а позитивно. Като на едно престижно класиране на най-големия спортен форум.

- Надяваш ли се на някакъв вид реванш от съдбата? Имам предвид и заболяването преди олимпиадата, въпреки което направи силен резултат.

- Случилото се преди олимпиадата оказа своята роля за това, което ме сполетя след нея. Миналия сезон стартирах със здравословен проблем, като се разболявах често и нямах сили. Обиколихме различни доктори, но те не успяваха да ме излекуват. Накрая бе установено наличието на бактерия в устната кухина.

С антибиотик се стабилизирах и успях някак си да се добера до олимпийските игри.

Там изглеждаше, че всичко е приключило. Аз по-скоро смятах, че след олимпиадата бих си завършила сезона нормално. А и вече реално се чувствах по-добре физически. Проблемите обаче тепърва започваха.

Просто не можах да повярвам, че веднага след като се прибрахме, още на следващия ден започнах да чувствам същите симптоми. Всъщност се оказа, че бактериалната инфекция не е била излекувана, а е била само потушена за известен период от антибиотика. След това е възстановила действието си.

Тогава започнах да пия антибиотик, който е подходящ за тази бактерия. Трябваше обаче да се направи много дълъг срок на лечение - един месец. Това доведе до спад на имунната ми система.

Оттам пък натоварването на организма с антибиотици, с други лекарства и участия в състезания доведоха до много увеличени стойности на черния дроб и на жлъчката. Получих забрана да тренирам.

Милена е щастлива отново да може да тренира нормално.

- И колко продължи тя?

- Докторката бе категорична, че няма как да поемам такива натоварвания с подобни чернодробни показатели. Спрях всичко. Почти 4 месеца не тренирах пълноценно. Реално последният ми старт беше масовият на олимпийските игри (21 февруари).

След това до средата на май имах 4 тренировки, които бях направила преди да узнаем точно каква е диагнозата – инфекциозна мононуклеоза.

Три месеца почивах напълно, докато не влязоха показателите малко в норма. След това почнах по-постепенно, но имах много странични ефекти от различните антибиотици. Всъщност от края на миналата година до средата на лятото, защото пък след това започнаха да ми се появяват други проблеми, бях изпила 6 антибиотика.

- На фона на всичко това 4-ото място на олимпиадата изглежда наистина като престижно постижение.

- Както казах вече, с времето и на мен. Като сложиш на кантара всичко случило се и 4-ото място, оценяваш какво си направил.

А преди това цяло лято се чувствах много добре. Чувството ми бе, че съм в най-добрата си форма за летен сезон. Нищо по никакъв начин не ми показваше, че може да се случи нещо подобно по време на сезона, а то започна и преди него.

- Това за лятната форма звучи и като чудесна предпоставка за олимпийския сезон.

- Да, но може би точно това, че съм тренирала добре през онзи период, и това че се отнесох много сериозно към подготовката за олимпиадата, ме изведоха до 4-ото място.

Въпреки че имаше моменти, в които се чувствах много зле. На подготвителния лагер в Антхолц около Нова година след една тренировка вдигнах 40 градуса температура. Изведнъж започнах да усещам температурата, главата и мускулите ме заболяха. Все едно допреди час не съм тренирала нормално.

- Ужасен сценарий и стечение на обстоятелствата при толкова пощения при лекари.

- Получи се така, че докторите ме изследваха за други неща, тъй като положението още не бе толкова сериозно. Аз усещах, че има проблем. Виждаше се на самите състезания.

Волфганг Пихлер (германската легенда до миналия сезон бе консултант на националния отбор - б.а.) ми предложи да отида на изследвания в една австрийски спортна клиника. Каза ми, че е много добра, и тя наистина бе такава. Не се разбрахме добре ли, аз ли не бях съвсем сигурна, че проблемът ми е в гърлото? Не знам.

Усещах проблем, но в крайна сметка се получи така, че те ме изследваха за всякакви други неща - белодробен капацитет например. И всичко излезе окей.

Успокоих се, че това, което е предизвикало проблема, е дало и някакъв страничен ефект и с тренировките и стартовете тялото ми ще се възстанови. Слава богу, всичко вече е минало.

Милена ридае след 4-ото място, а великата Екатерина Дафовска опитва да я успокои. Снимка: Startphoto.bg

- Разкажи при тези обстоятелства как премина твоята явно по-кратка подготовка през това лято.

- Всъщност да допълня, че благодарение на президента на федерацията Атанас Фурнаджиев се стигна до изясняване на диагнозата в болницата на МВР. По принцип трябва да се направят много изследвания. За Епщайн-Бар вируса дадох антитела. След това ми направиха тест и за мононуклеоза и той излезе положителен.

Инфекциозната мононуклеоза е известна като тихата болест. Докторката искаше да е сигурна къде ме е ударила мен. Инфекциите ми бяха в носа и гърлото. Оказа се, че заради тях лимфната ми система е много затлачена. И тялото ми не може да прочисти натрупаното в нея.

Аз през 2 седмици си бях болна. Не сериозно, тъй като не се натоварвах. Изразяваше се в това, че ми се подуваха лимфните възли, тъй като лимфната ми система не работеше изобщо добре, за да изкарва тези гноища. И това бе основната задача – да се помогне на лимфната система да започне отново да работи нормално и да извършва функциите си и тялото ми да се справя с тези инфекции. Проблемът се пооправи с лекарства.

Милена и Владо Снимка: Startphoto.bg

- Кога бе уточнена диагнозата?

- В началото на април. Тогава започнах да работя с доктор Стоянова, която е вирусолог в МВР болницата. Тя се занимаваше специално с мен, казваше ми какви изследвания да правя, да ми следи показателите на черния дроб, жлъчката. Даже ми назначи скенер, понеже се притесняваше, че не ми спадаха показателите.

На него се видя някаква сянка, но се оказа, че не е страшно. За всеки случай минах още скенери.

Иначе за подготовката започнах с леки темпове през юни, но тялото ми не реагираше добре на натоварванията. От това пренатоварване пак се разболявах.

После след един лагер получих херпес зостер - отново следствие от спада на имунната система. Както ми каза и докторката, то всичко е навързано в тялото и нищо не се случва случайно. Важното е да следиш състоянието си и да знаеш как да реагираш. Ако не правиш нищо, няма да мине от само себе си.

Та при тези обстоятелства нямаше как хубаво да си направя подготовката. Смятам обаче, че на фона на тях все пак успях да свърша и добра работа. Разболявах се между лагерите, след като тялото ми поеме натоварването.

В първите им дни тренирах по-леко, докато вляза в кондиция, и така мина лятото, общо взето.

- Сега как се чувстваш?

- Добре. Преди да тръгнем за последния лагер във Вал Мартело, с Владо си бяхме вкъщи малко повече заради рождения ден на Ивайла и там имах пак едно леко разболяване. Но мога да кажа, че вече почвам повече да усещам сили.

- Заложи ли на нещо различно в подготовката, Владо разказа, че е направил промени?

- Не, с изключение, на това, че като обем бе по-малка заради състоянието ми. Но това се отнася, естествено не в такава степен и за целия отбор. Иначе като цяло се придържах към същата система на работа - и стрелкова, и бегова.

- Има ли вариант след случилото се да се концентрираш върху определени дисциплини?

- В биатлона това няма как да се случи. Преследването зависи от класирането в спринта, за масовия старт са важни всички останали дисциплини. Трябва във всяко състезание да даваш максимума, защото засяга и другите. За мен е важно да се запазя здрава и с времето да си върна формата.

- Надеждите на феновете у нас са за добри резултати на дамската щафета, как може да дойдат те?

- Миналия сезон на олимпиадата вървяхме добре. Имали сме и други такива случаи. В тази дисциплина си трябва и късмет. Няколко обстоятелства да са позитивни - и тогава се случват нещата. Както казах, имали сме шансове няколко пъти, но ги изтървахме. Щом обаче стигаме до такива, явно имаме потенциал за резултат и можем да го постигнем.

Ивайла тегли тренажорите.

- И последно - Владо разказа, че цяло лято Ивайла е била с вас. Как се чувства тя в биатлонна обстановка, образно казано? Макар и и на 3 г., забелязва ли се някаква прихваната жилка?

- Тя и от съвсем малка доста добре си реагира на лагери и пътувания. Честно казано, не сме имали никакви проблеми. Никога не сме променяли нещо заради нея. Много добре приема всичко.

Откакто започна да разбира повече, се вижда, че ѝ е интересен биатлонът. Върти се около нас. Знае как да застане за стрелба от положение “прав” и да легне за “легнал”. Имитира, че държи пушка. Дърпа тренажори. Имитира, че кара ски. Така че мисля, че бързо попива.