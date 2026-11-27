Полицията дойде чак след 25-30 минути

Нас щяха да ни изключат от турнира, за отбора на Марсилия едва ли ще има сериозни наказания, най-много да ги оставят без публика

Като евродепутат съм видял много двойни стандарти

"Радвам се, че съм жив и здрав. Аз не пострадах, но доста хора пострадаха. Трудно ми е да си обясня как в страна членка на ЕС, една от най-старите демокрации, се случва подобно нещо." Това каза по Би Ти Ви бившият депутат Асим Адемов за нападението над футболните ни фенове в Марсилия, който е бил на мача като част от официалната ни делегация на "Левски".

Тя е била настанена в т.нар. VIP зона, където посетителите очаквали някаква сигурност, но се оказала, че не е така.

От сектора, където били най-буйните фенове от Марсилия, "изведнъж тръгнаха да бягат, да напускат сектора си. Първо помислих, че идват към нас. но се самоуспокоих, че едва ли е така, че има охрана. Но това самоуспокоение трая само няколко минути", разказа Адемов.

Тълпата нахлула през вратата като башибозук, размахвали тояги, ножове. Един дори бил взел пожарогасител, който насочил към хората в ложата.

Уплашихме се, имаше деца в ученическа възраст, тръгнахме да се изнасяме встрани, опитахме се да влезем в един от входовете, но не ни пуснаха. В следващия изход ни пуснаха и това ни спаси. Тези, които не се усетиха да влязат там, отстъпваха и изведнъж опряха до оградата и попаднаха под масираните удари на обезумелите фенове. Там имаше момичета, жени, разказа още Адемов.

Стюардите, които били двама-трима на входа на VIP зоната, изобщо не успели да ги спрат.

По думите му полицията дошла след 25-30 минути. "Не мога да си обясня как не ни подсигуриха защита", каза Адемов, тъй като през цялото време се е говорело, че мачът е рисков.

Предния ден тълпа нападнала и хотела, в който са били настанени българите. Бившият депутат не може да си обясни как са разбрали къде са отседнали.

Според него те не бият, защото не харесват "Левски", а бият наред. Не знам кога УЕФА ще вземе мерки, каза Адемов. "Понабиха ни, след което се върнаха по местата си."

Началникът на полицията в Марсилия се изказал, че феновете на "Левски" ги били провокирали, разбрал бившият депутат. По думите му така се опитват да прехвърлят винага върху българите, които обаче не били скандирали нецензурни неща. Викали силно, но това било нормално, когато си на стадиона, и основно пеели песните на "Левски"

Според Адемов ако подобно нещо се беше случило на националния стадион "Васил Левски", от УЕФА щели моментално да изключат българския отбор от турнирите. Сега обаче му се струва, че няма да има подобни последици на "Олимпик" - Марсилия. "Като евродепутат съм видял много двойни стандарти", каза Адемов. Вероятно щяло да се стигне или до затваряне на сектори, или до 1-2 мача без публика.

Мерки от страна на френските власти били взети чак при напускане на стадиона. Тогава по изходите имало и тежка жандармерия.