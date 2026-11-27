Социалните мрежи закипяха със снимки и видеа от мелето с български футболни фенове на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция снощи.

Срещата, завърши с победа 1:0 за френския тим и беше белязана от сериозни сблъсъци на стадион „Стад Велодром".

В Марсилия феновете на домакините щурмуваха сектора със запалянковци на "Левски". Стигна се до сериозно напрежение, което прерасна в меле. Над 200 фенове на "Марсилия" необезпокоявано проникнаха до сектора с гости и атакуваха родните фенове. Французите мятаха бутилки, сигнални ракети и бомби по българските привърженици. Българите са били нападнати с палки и метални тръби, като има хора с разбити глави. Няколко от сериозно пострадалите привърженици са от категория "А" - там се намират хората, които пътуват с чартъра на "сините" и са бизнесмени и семейства. На някои от феновете са вадени ножове. Не е ясно колко са пострадалите. "24 часа" научи, че в показната атака е имало и привърженици на гръцкия АЕК.

Премиерът Румен Радев заяви във фейсбук публикация, че е говорил с френския президент Макрон за нападението.

"Споделяме позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа. Благодаря на президента Макрон за личната ангажираност с този случай, за оказаната от френските власти медицинска помощ на пострадалите, за предприетите мерки за гарантиране на сигурността на българските граждани, а от извършителите да бъде потърсена отговорност", посочи още той.

Според позицията на френското президентство подобни ексцесии нямат място нито по спортните трибуни, нито в обществото. По време на европейската среща на върха в Брюксел Макрон е уверил българския премиер Румен Радев, че виновниците за побоя ще бъдат открити и ще понесат пълна отговорност за действията си.

По-рано тази сутрин председателят на парламентарната група на "Продължаваме промяната" Николай Денков заяви, че всички партии имат декларации по случая и предложи всяка да излъчи по един представител, за да може Народното събрание да излезе с общ документ, осъждащ случилото се.

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова категорично осъди случилото се в Марсилия.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви феновете в Марсилия за павиани.

От "Левски" излязоха с остра позиция след вероломното нападение над техни фенове.

"Кръвта, пролята на „Велодром", е по ръцете на УЕФА", заяви изпълнителният директор на „Левски" Даниел Боримиров.

Министерството на външните работи ще изпрати дипломатическа нота до Франция с настояване за пълно разследване на нападенията. От ведомството категорично осъдиха посегателствата и призоваха френските власти да изяснят всички обстоятелства около инцидентите.

Президентът Илияна Йотова също осъди нападенията над български футболни фенове в Марсилия и призова френските власти да потърсят отговорност за нападението.

"Министерството на външните работи незабавно да поиска обяснение от френското посолство в София и да гарантира безопасното завръщане на привържениците на "Левски" в България", настоя съпредседателят на „Да, България" и депутат от "Демократична България" Ивайло Мирчев.

Генералният ни консул в Лион Надя Ванева заяви, че след мача няма нито един български гражданин, който да е в болница, няма и задържани в ареста.

"Радвам се, че съм жив и здрав. Аз не пострадах, но доста хора пострадаха. Трудно ми е да си обясня как в страна членка на ЕС, една от най-старите демокрации, се случва подобно нещо", коментира бившият депутат Асим Адемов за нападението над футболните ни фенове в Марсилия. Той е бил на мача като част от официалната ни делегация на "Левски".

Френски медии и потребители в социалните мрежи разпространяват твърдения, че привържениците на "Левски" са провокирали напрежението по трибуните по време на двубоя.

Според публикации във Франция част от привържениците на „сините" са отправяли провокации към местната публика, включително чрез имитация на маймунски звуци и нацистки поздрави. В подкрепа на тези твърдения в социалните мрежи бяха разпространени и видеокадри от трибуните.

"На видеозапис, публикуван в социалните мрежи, един от българските привърженици изглежда отправя нацистки поздрав, преди да бъде задържан от служител по сигурността.

Именно там напрежението ескалирало, като двата лагера започнали да си разменят хвърлени предмети и факли. Служителите по сигурността успели да овладеят ситуацията", пише френското издание bienpublic.

Тодор Батков-младши каза, че това, което се е случило на стадиона в Марсилия, е било терористичен атентат.

Светослав Димитров – доброволецът, който оцеля по чудо при големия летен пожар в Сакар планина преди две години, разказа от хотел в Марсилия, че е липсвало на полицейско присъствие и охрана, докато групата очаква да се придвижи към летището.

"Все още сме в хотела и не сме се придвижили към летището. В най-скоро време трябва да се опитаме да идем до летището. Проблемът е, че нямаме никаква охрана и никаква полиция около хотела или по улиците. Проблемът вчера беше много по-голям, защото след като ни бяха ескортирали до сборния пункт, в който ни събраха, ни бяха пуснали да се спасяваме всеки както знае, нямаше полиция и по улиците, нямаше охрана. И наистина, шансът да беше станал наистина голям проблем или много тежък инцидент беше много висок", заяви той.

Нападението над български футболни привърженици по време на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция СНИМКА: Ройтерс Нападението над български футболни привърженици по време на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция СНИМКА: Ройтерс Нападението над български футболни привърженици по време на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция СНИМКА: Ройтерс Нападението над български футболни привърженици по време на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция СНИМКА: Ройтерс Нападението над български футболни привърженици по време на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция СНИМКА: Ройтерс Нападението над български футболни привърженици по време на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция СНИМКА: Ройтерс Нападението над български футболни привърженици по време на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция СНИМКА: Ройтерс Нападението над български футболни привърженици по време на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция СНИМКА: Ройтерс Нападението над български футболни привърженици по време на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция СНИМКА: Ройтерс Нападението над български футболни привърженици по време на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция СНИМКА: Ройтерс Нападението над български футболни привърженици по време на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция СНИМКА: Ройтерс Нападението над български футболни привърженици по време на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция СНИМКА: Ройтерс Нападението над български футболни привърженици по време на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция СНИМКА: Ройтерс Нападението над български футболни привърженици по време на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция СНИМКА: Ройтерс Нападението над български футболни привърженици по време на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция СНИМКА: Ройтерс Нападението над български футболни привърженици по време на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция СНИМКА: Ройтерс 🇫🇷🇧🇬⚽ FLASH | « Les images de Marseille sont effroyables ! » La présidente bulgare EXIGE que la France traduise en justice les auteurs des agressions contre des supporters du Levski Sofia qui ont fait ONZE BLESSÉS avant le match face à l'OM. (AFP) https://t.co/zomX6HB9QE — Cerfia (@CerfiaFR) November 26, 2026 Clashes are taking place during this evening's Europa League match between Marseille (France) and Levski Sofia (Bulgaria). Marseille fans threw flares at Levski Sofia supporters. The vast majority of Levski Sofia's ultras groups consist of neo-nazis, while Marseille's fan groups are antifascist. — Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) November 26, 2026

Ultras Levski Sofia, notoricky známi svojou neonacistickou inklináciou, prišli na štadión Olympique Marseille. Hajlovali tam, robili opičie zvuky a gestá, provokovali. https://t.co/zhaz4rfUqs — Adam Šumichrast ✊ (@AdamSumichrast) November 27, 2026

🔴 FLASH Marseille (13) — Matraques en caoutchouc, couteaux, service de sécurité dépassé… Onze blessés dont cinq transportés à l’hôpital pour traumatisme oculaire, traumatisme crânien et une luxation d’épaule pendant le match OM - Levski Sofia. 👉 400 Ultras marseillais ont débarqué dans la tribune des supporters bulgares. Le Levski Sofia crie au scandale et réclame des sanctions contre l’OM après les violents affrontements qui ont eu lieu au Stade Vélodrome lors du match de Ligue Europa hier soir. (INFO RMC Sport) — FranceUnie 🇫🇷 (@FranceSouvUnie) November 27, 2026