"Олимпик" (Марсилия) по всяка вероятност ще бъде изваден от европейски турнири. Както е известно, снощи на "Велодром", точно преди началото на срещата между местния тим и "Левски", феновете на гранда от Лазурния бряг сътвориха нещо невиждано по тези ширини. А именно тръгнаха необезпокоявано от своя сектор и стигнаха до централния, където бяха разположени привърженици на "Левски". Последва меле, удари с палки, вадене на ножове и удари на жени. По-късно пък същите фенове на "Марсилия" стигнаха до клетката с другите привърженици на "сините". И там бяха хвърлени бомби и т.н.

По информация на "24 часа" има двама по-сериозно пострадали, като те са останали във Франция.

Въпреки варварските действия на феновете на "Марсилия" обаче делегатът казва, че не е видял нищо и срещата си започна по план.

УЕФА вече се сезира за случая от четвъртък вечерта. Очаква се наказанието да е ясно до дни. Според френския спортен журналист Даниел Риоло "Марсилия" най-вероятно ще бъде изхвърлена от турнирите на УЕФА.