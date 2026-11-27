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Бившият вратар на исландския национален отбор по футбол Ингвар Йонсон почина на 37-годишна възраст от рак, съобщи Visir.

Йонсон напусна този свят след борба с болестта, която му беше диагностицирана миналата пролет. Той оставя съпруга и трите им деца.

„С голяма тъга и дълбока скръб съобщаваме, че нашият скъп приятел и съотборник Ингвар Йонсон, вратарят на "Викингур", почина в сряда, 25 ноември, заобиколен от своите близки. Мислите на всички от "Викингур" са със семейството и близките му. Изказваме им най-дълбоките си съболезнования", се казва в изявление на "Викингур" в профила в социалните медии X. Йонсон игра за клуба в последните си години.

Йонсон изигра осем мача за исландския национален отбор, с който отиде на Евро 2016. На този турнир Исландия стигна до четвъртфиналите, където загуби от Франция. На осминафиналите Исландия сензационно победи Англия.