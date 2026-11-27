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Двубоя "Марсилия" - "Левски", който всеки българин ще помни с варварското отношение от страна на феновете на френски тим към тези на шампионите, е номер 1 по публика в Лига Европа. Както е известно, редица фенове на "сините" пострадаха, след като привърженици на домакински отбор ги биха с прътове, колове и други хладни оръжия.

Според официалната статистика на УЕФА на "Стад Велодром" е имало 56 830 зрители, което превъзхожда с много всички останали мачове от вечерта.

На второ място е двубоят "Ювентус" - "Омония" (Никозия), на който са присъствали 39 901 привърженици.