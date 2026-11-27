Марк Маркес ще прекрати състезателната си кариера след края на Гран при на Валенсия от Световния шампионат по мотоциклетизъм на писта MotoGP.

Само преди седмица той спечели осмата си титла в Кралския клас и десета във всички категории.

"Благодаря на всички, които бяха част от моето приключение. Надявам се да сте му се насладили толкова, колкото и аз. Това ще бъде моето последно състезание в MotoGP. Заедно написахме история", заяви Маркес във видеосъобщение, записано в гаража на "Дукати" във Валенсия.