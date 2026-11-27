Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е поискал спешен разговор с френския си колега Лоран Нунес, който е вътрешен министър на Франция. Това се случва след нападението на български футболни фенове на мача между „Олимпик Марсилия" и „Левски" във Франция снощи.

"Причината е ясна – искам да получа уверения, че всички участници в нападението над българи в Марсилия ще бъдат установени и ще бъде направено необходимото те да получат заслужените наказания. Очаквам своевременен отговор от френската страна", заявява още Демерджиев в публикацията си във фейсбук.

"Изисках и абсолютно цялата налична информация по случая през Дирекция „Международно оперативно сътрудничество", както и през задграничния представител на МВР във Франция", добавя той.