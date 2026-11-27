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Министерството на външните работи изпрати нота до френската страна с искане за пълно разследване на нападенията срещу български граждани в Марсилия. Инцидентите станаха около мача между „Олимпик" (Марсилия) и „Левски" от Лига Европа.

МВнР настоява френските власти да изяснят всички обстоятелства около нападенията и да подведат извършителите под отговорност. Ведомството следи случая в координация с генералното консулство в Лион и почетния консул в Марсилия, които оказват съдействие на българските граждани.

Тази сутрин генералният консул в Лион Надя Живкова-Ванева съобщи пред БНТ, че няма българи в ареста или в болница. Пред Нова тв тя посочи, че при инцидентите са пострадали 11 български граждани, съобщи „24 часа".

Премиерът Румен Радев разговаря за нападенията с френския президент Еманюел Макрон. Президентът Илияна Йотова и председателят на Народното събрание Михаела Доцова осъдиха случилото се. Йотова призова френските власти да потърсят отговорност от извършителите, а в парламента беше отправен призив за обща декларация.