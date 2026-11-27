"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Дошлият от "Левски" в пловдивския "Ботев" скаут Георги Коруджиев почти сигурно ще отговаря за спортно-техническата част в клуба.

38-годишният зет на Наско Сираков, който има зад гърба си дълъг период на "Герена" като юноша на клуба, треньор в ДЮШ и скаут на първия отбор, общо 17 години, няма да се води спортен директор. Ще насочи усилията си нещо като шеф без портфейл в тази посока. Колегата му Красимир Петров, с който екипно пристигат на "Колежа" ще продължи и тук да бъде главен скаут.

Футболистите на "Ботев" проведоха в четвъртък сутринта на базата в "Коматево" втора тренировка под ръководството на временния тандем Лъчезар Балтанов и Иван Цветанов.

В петък сутринта ще е третото им занимание, като в ранния следобяд е планирано отпътуване за Варна.

Там на стадион "Тича" пловдивчани ще срещнат в събота от 18 часа в мач от 16-ия кръг в Първа лига местния "Черно море".

Треньорският екип на "Ботев" ще има трудната задача да реши, кой от широката група от играчи да отпадне и не пътува за морската столица.

Сигурните трима са само възстановяващите се Тодор Неделев, Чимези Уилямс и Карлос Алгара.