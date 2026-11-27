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Никола Цолов даде седмо време в свободната тренировка за Гран при на Катар във Формула 2.

Българският пилот на "Кампос рейсинг" излезе два пъти от пистата във финалните си опити. Той е е втори в класирането на шампионата със седем точки зад Рафаел Камара, който ще довърши сезона с "Хаас" във Формула 1. Така основен съперник на българина за титлата става изоставащият с 11 точки Алекс Дън. В тренировката Цолов бе с 0,163 секунди по-бърз от ирландеца.

Най-бърз в обедната сесия бе съотборникът на Дън - Мартиниус Стеншорн.

Квалификацията за Гран при на Катар е насрочена за 17 часа българско време.