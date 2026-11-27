Прокуратурата в Марсилия образува две разследвания след сблъсъците на стадион „Велодром", при които пострадаха привърженици на „Левски", съобщиха Франс прес и „Фигаро", цитирани от БТА.

Първото разследване е за умишлено причиняване на телесни повреди при утежняващи обстоятелства. Според прокуратурата нападението е започнато от привърженици на марсилския клуб и е извършено от група лица с използване на оръжие на територията на спортно съоръжение. Второто разследване е за подбуждане към омраза във връзка с твърдения за нацистки поздрави и провокации от страна на български привърженици.

Сблъсъците започнали около десет минути преди началото на мача в четвъртък вечерта. Стотици фенове на „Олимпик Марсилия" напуснали Южната трибуна и се насочили към страничната трибуна „Жан Буен", където обичайно се настаняват официални лица и представители на медиите.