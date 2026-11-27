Британският боксьор Тайсън Фюри получи медицинско разрешение да се изправи срещу Антъни Джошуа в дългоочаквания боксов сблъсък на 11 декември на стадион „Принсипалити" в Кардиф. Двубоят беше поставен под въпрос заради твърдения, че бившият световен шампион страда от шизофрения, съобщи "Дейли мейл".

Генералният секретар на Британския боксов контролен съвет Робърт Смит ускори медицинската проверка, след като се появиха опасения относно психичното здраве на Фюри. Лекарите са приключили прегледа късно снощи и са преценили, че боксьорът е в състояние да се качи на ринга.

„Всички актуални медицински документи са удовлетворителни, а организаторите бяха уведомени тази сутрин", заяви Смит.

Скандалът избухна след излъчването на документален филм на Netflix за живота на Фюри, в който съпругата му Парис загатва, че той може да страда от шизофрения, както и от биполярно разстройство.

Подобна диагноза би могла да попречи на боксьора да получи разрешение за участие в двубоя. Това би застрашило и една от най-мащабните боксови продукции, с потенциални загуби за стотици милиони долари.След реакциите Парис Фюри побърза да уточни думите си, като категорично заяви, че съпругът ѝ няма шизофрения и никога не е получавал подобна диагноза.

Netflix потвърди, че спорният откъс е премахнат от документалния филм.

„След като получихме нова информация от семейството относно официалната диагноза за психичното здраве на Тайсън, работихме заедно с тях, за да актуализираме документалния филм преди премиерата му", се казва в изявление на платформата.

Парис също публикува обяснение:

„Искам да уточня едно изказване, което направих в първоначалната версия на документалния филм за Тайсън Фюри. Припомних си разговор отпреди много години, когато обсъждахме състоянието му, и използвах думата „шизофреник".

Тайсън действително проявяваше някои симптоми, свързвани с шизофренията, но той няма това заболяване и никога не е получавал подобна диагноза.

Психичното здраве е сложна тема и невинаги е лесно да намериш точните думи, особено когато преживяваш всичко това заедно с човека, когото обичаш.

Гордея се с Тайсън, че се разкрива толкова открито в този документален филм, и искам да благодаря за подкрепата, която получихме като семейство", заяви тя.В 90-минутния документален филм боксьорът говори открито за проблемите си с психичното здраве и тежките периоди, през които е преминал.

„Думите не могат да опишат мрака, в който се намирах. Беше като живата версия на ада. На 100% вярвах, че ще се озова в стая с меки стени и заключена врата. Това ме плашеше изключително много", признава Фюри.

Още преди медицинската оценка Робърт Смит беше категоричен, че боксьорът няма да получи разрешение за участие, ако лекарите не са убедени, че здравето му не е изложено на риск.

„Едно нещо е сигурно – Тайсън няма да бъде допуснат на ринга, ако нашите лекари не са убедени, че няма опасност за здравето му", заяви той.Очаква се Фюри и Джошуа да си поделят общо около 150 милиона долара за участието си в мегасблъсъка. Финансовите интереси обаче далеч не се ограничават само до двамата боксьори.

При евентуално пропадане на срещата сериозни загуби биха понесли организаторите, инвеститорите от Саудитска Арабия, стадионът в Кардиф, както и местните хотели, барове и ресторанти.

Netflix разчита на британското дерби, за да затвърди позициите си в света на големия професионален бокс.

По искане на стрийминг платформата началният час на срещата е преместен за 1:30 ч. след полунощ британско време на 11 декември, за да бъде удобен за телевизионната аудитория в САЩ. За целта общинските власти в Кардиф са разрешили специално удължаване на работното време.

Решението обаче предизвика недоволство сред местните жители заради опасенията от проблеми с обществения ред след края на двубоя, когато десетки хиляди зрители ще напуснат стадиона около 3 часа сутринта.

Въпреки първоначалните информации, че над 80 000 билета са били разпродадени само за час, все още има стотици свободни места. Част от тях дори се предлагат с включена безплатна бира.

Това породи допълнителни притеснения за употребата на алкохол и възможни безредици в центъра на Кардиф. Полицията обмисля и възможността да проверява с дрегер зрителите, които пристигат със закъснение за срещата.