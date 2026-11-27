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Елизара Янева се класира за полуфиналите на турнира по тенис на твърда настилка в Търнава (Словакия) с награден фонд 60 хиляди евро.

19-годишната националка, която е водачка в схемата, надигра Анна Лена Фридзам (Германия) със 7:6 (7:5), 6:1.

Това е осма поредна победа за пловдивчанката, която триумфира с титлата на предишния турнир в Търнава, провел се през миналата седмица.

В спор за място на финала Янева ще се изправи срещу осмата поставена Греет Минен (Белгия), 210-а в света.

С успеха си първата ракета на България заработи 29 точки за ранглистата на УТА, в която през тази седмица заема рекордното в кариерата си 135-о място.