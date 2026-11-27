Само трима българи ще вдигат на първия турнир от олимпийските квалификации, който е в началото на декември в Доха (Катар). Това са Ангел Русев, Здравко Пеловски и Карлос Насар. Всички останали от заявката, включително и двете ни представителки при жените Бояна Костадинова и Галя Шанова са отпаднали главно по финансови причини, а Христо Христов е с лека контузия. Иван Димов също продължава лечението си.

Пари във федерацията няма заради продължаващия хаос около невписването на Асен Златев като президент на централата, въпреки че всички жалби бяха изтеглени. Хаосът в Търговския регистър продължава с пълна сила и това пречи на работата на доста спортни структури.

