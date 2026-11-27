Нова зона за спортно катерене и баланс откриха в Ямбол. Тя бе изградена с подкрепата на Министерството на младежта и спорта, като за целта бяха дадени близо 316 хил. евро.

Министърът на спорта Енчо Керязов и зам.-министърът Мария Цветкова откриха новата зона за спортно катерене. Новата зона разширява възможностите за спорт и физическа активност в града, като предоставя съвременна среда за занимания на деца, младежи и възрастни. Инвестицията е част от усилията на Министерството на младежта и спорта за развитие на спортната инфраструктура и създаване на повече достъпни пространства за активен начин на живот. Зоната е изградена по Националната програма за споделено финансиране на инвестиционни спортни проекти.

"За мен това е специален момент, защото имах възможността да бъда част от реализирането на този проект още от самото начало, а днес го откривам в качеството си на министър. Ямбол е градът, с който съм дълбоко свързан, а доверието на хората тук е отговорност, която нося. Същевременно нашата цел е да създаваме повече възможности за спорт и развитие на младите хора във всички населени места в страната", заяви министър Керязов.

Министър Керязов пожела на децата да използват активно новото съоръжение, да развиват своите спортни умения, да преодоляват предизвикателства и да създават нови приятелства чрез спорта.

В демонстрациите по време на откриването се включиха и представители на Сдружение „Спортен клуб по катерене, алпинизъм и туризъм Тангра - Ямбол", които представиха възможностите на новото съоръжение и демонстрираха спортно катерене. Те показаха част от техниките и уменията в този спорт, като дадоха възможност на присъстващите да се запознаят отблизо с катеренето и неговите предизвикателства, съобщават от пресцентъра на спортното министерство.