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УЕФА излезе с позиция след вероломното нападение срещу фенове на "Левски" на стадиона в Марсилия от ултраси на местния "Олимпик".

Преди началото на двубоя от Лига Европа гамените атакуваха българи без да бъдат възпрепятствани от охранители на "Велодром".

"Насилието, агресията, омразата и всякаква форма на провокативно, дискриминационно или екстремистко поведение нямат място във футбола. Турнирите на УЕФА се основават на принципите на уважение, честна игра (феърплей), почтеност и безопасност. Събитията, разиграли се по време на споменатите срещи, противоречат на тези фундаментални ценности, както и на целта на УЕФА - заложена в нейния Устав – да гарантира, че футболните мачове се провеждат в дух на мир, взаимно уважение и спортна коректност.

УЕФА назначи инспектори, които да проведат дисциплинарни разследвания на инцидентите и да проучат всички налични доказателства, за да установят фактите и обстоятелствата по случая, в съответствие с приложимата нормативна уредба на УЕФА", се казва в съобщението.

Инспекторите са представители на етичната и дисциплинарната комисия на европейската футболна централа.