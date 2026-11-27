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След като сезира УЕФА, Френската футболна федерация и ФК "Олимпик" (Марсилия) още в четвъртък вечер във връзка с бруталните сцени на агресия, проявена от френски фенове спрямо привърженици на "Левски" в мача на "Стад Велодром" от Лига Европа, ръководството на Българския футболен съюз продължава да поддържа непрестанна комуникация с представители на всички въпросни институции и категорично да настоява за незабавно установяване на самоличността на всички извършители и налагане на най-строги наказания.

Веднага след инцидентите на френска земя БФС изпрати писмо до всички замесени страни по случая, в което поиска:

- цялостно разследване на всички инциденти с привърженици на Левски на стадиона и извън него;

- установяване на обстоятелствата около нападенията и пропуските в сигурността;

- проверка на действията и отговорностите на служителите по сигурността, стюардите и организаторите;

- запазване на записите от камерите, докладите и документите за сигурността и предоставянето им на разследващите органи;

- разяснения за действията и решенията на делегата и служителите по сигурността на УЕФА и официалните лица на мача;

- предоставяне на докладите на делегата и служителя по сигурността и подробно описание на взетите решения;