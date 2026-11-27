Най-авторитетните български спортни федерации се обединиха в позиция за предстоящите промени в Закона за хазарта.

Те подкрепят мерките за защита на обществото и децата от хазартна зависимост, но в същото време изказват определени притеснения.

Най-вече, че към момента няма друг бранш освен хазартния, който е готов да подкрепя българския спорт в такъв мащаб.

Ето пълния текст на декларацията:

"Ние, долуподписаните спортни федерации, изразяваме сериозна загриженост за бъдещето на българския спорт във връзка с предстоящите промени в Закона за хазарта.

Категорично подкрепяме мерките за защита на обществото и децата от хазартна зависимост. Подкрепяме забраната за присъствие на хазартни марки върху екипировка, съоръжения и материали, предназначени за малолетни и непълнолетни, както и забраната на външната реклама на хазарт извън спортните съоръжения. Настояваме спонсорските партньорства в спорта да бъдат единствено с лицензирани оператори и да съдържат необходимите предупреждения за риска от зависимост.

Но защитата на обществото не трябва да бъде за сметка на децата, които спортуват.

Приходите от спортно спонсорство не са просто рекламни бюджети. Те осигуряват провеждането на първенства, функционирането на клубове, възнагражденията на треньори, развитието на детско-юношески школи и поддръжката на спортни бази.

Най-тежки биха били последствията за малките клубове и за населените места, в които възможностите за алтернативно финансиране са силно ограничени. Зад всеки клуб, принуден да прекрати дейността си, и зад всяка закрита школа стоят деца, които губят възможността да спортуват.

Не противопоставяме здравето на обществото на развитието на спорта. Настояваме законът да защити и двете.

Комуникацията е неотменима част от спортното спонсорство. Спонсорът не плаща за лого върху екип, а за правото да покаже, че стои зад първенството, клуба или отбора. Законопроектът в сегашния си вид допуска марката единствено върху екипировка и съоръжения и забранява всяка друга форма на комуникация. Така спонсорството губи смисъла си за този, който го плаща, и договорите ще бъдат намалени или прекратени. Затова призоваваме народните представители да преразгледат тази част от текста.

Към момента няма друг бранш, който е готов да подкрепя българския спорт в такъв мащаб. България е малък и свиващ се потребителски пазар и в обозримо бъдеще рекламните бюджети от други икономически сектори не могат да заместят приходите, които спортът би загубил.

Ако държавата реши да запази това ограничение, тя трябва да поеме и отговорността за осигуряването на алтернатива. Настояваме в такъв случай да бъде въведен законово гарантиран механизъм за целево финансиране на спорта от приходите от хазартни такси, с приоритет за клубовете и детско-юношеския спорт.

Призоваваме народните представители да вземат предвид позицията ни при второто четене на законопроекта. Готови сме да участваме в работата на парламентарната комисия и да съдействаме за намирането на устойчиво и отговорно решение.

Българският спорт иска гаранции за своето бъдеще.

Защото да защитим децата означава и да запазим възможността им да спортуват.

Подписали позицията:

Български футболен съюз (БФС)

Българска федерация по волейбол (БФВ)

Българска федерация по баскетбол (БФБ)

Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

Българска федерация по плувни спортове (БФПС)

Българска федерация по тенис (БФТ)".