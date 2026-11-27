Синът на бившия собственик на "Левски Тодор Батков - Тодор Батков-младши остро атакува в предаването "Лице в лица" по bTV сегашното ръководство на "сините", което според него не взело достатъчно адекватни решения при снощните батални сцени на стадиона в Марсилия.

"Изключително съм разочарован от реакцията на ръковоството. 10 минути преди началото на двубоя се случва това на трибуните. Цяла Европа разбра, от ръковоството не били разбрали. Защо не извадиха отбора от терена, защо не ги прибраха играчите в съблекалнята. Защо не казаха - "докато бият наши привърженици няма да играем". Щели да ги глобят! Притеснявали се от глоби, значи всичко са го обърнали на пари. Разбирам, че има 11 директора, които започнаха да се внасят от чужбина. Те обаче са заплатаджии, не знаят "Левски" какво е. Няма и да разберат какво е", заяви очевидецът на погрома над "сините" фенове" на "Снад Велодром".

И продължи атаката: "Никой от тях не се поинтересува какво е състоянието на пострадалите. Най-неприятното беше, че в самолета тези 50 души, които пътуваме с отбора никой не ни попита имаме ли нужда от нещо, има ли нужда от доктора на клуба, а самите ние с аптечката от самолета започнахме да промиваме раните на нашите ранени приятели и братя. Докато отпред лекарите на отбора сиспинкаха сладко сладко.. Напомням им, че "Левски" без феновете си щеше да бъде едно квартално отборче Затова искам някой от всичките тези 11 директора да поеме отговорност.. От тези, които пътуват като туристи с куфарчетата нагоре-надолу".

"Ръководството не се интересува въобще - в Казахстан нямахме вода на 35 градуса В Баня Лука полицията ни понаби. Докога така? Трябва някой да умре, за да се обърне внимание ли", попита Батков-младши.