"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Никола Цолов даде седмо време в квалификацията за Гран при на Катар от Формула 2, а новобранецът Уго Угочукву спечели сензационно първото място за неделния старт.

Габриеле Мини, който изостава с 37 точки от Цолов в класирането, ще започне на второто място.

Шампионът във Формула 3 Угочукву влезе в елитна компания, като само двама пилоти са печелили квалификация в дебюта си във Формула 2 - Шарл Льоклер в Бахрейн през 2017 г., както и Ландо Норис през 2018 г. на същата писта.

Цолов ще започне съботния спринт от четвърто място. Алекс Дън, който е с 11 точки зад Никола в класирането при пилотите, е трети в квалификацията и също ще бъде зад българина в спринта.

Начело във Формула 2 е Рафаел Камара. Бразилецът води със 7 т. пред Цолов, но ще завърши сезона с "Хаас" във Формула 1.