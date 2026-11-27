Вторият отбор на "сините" се разминал с боя заради задръстване

Жестокото варварство, издевателствата и погромът над феновете на “Левски” при визитата на “Марсилия” в Лига Европа са планирани още преди няколко седмици. Всичко е плод на бунтовете срещу правителството във Франция, които продължават от седмици насам, стават все по-агресивни, а действията – все по-крайни.

Няма друго обяснение как стюардите – тези, които отговарят за реда на стадион “Велодром”, биха пуснали над 200 души необезпокоявано да тръгнат преди началото на срещата от една от трибуните зад вратата и да стигнат до централната, където са разположени част от феновете на “Левски” – пътувалите с чартъра на отбора и притежаващи билети от т.нар. Първа категория. Там обикновено са бизнесмени с техните семейство и близки до клуба.

Няма как и феновете на “Марсилия” да са минали проверката на стадиона и да са вкарали метални тръби, ножове и други хладни оръжия, с които да бият и заплашват българските привърженици.

По-късно запалянковците на френския тим хвърлят бомба и в т.нар. клетка, където е разположена другата част от феновете на “Левски”, и там избухва ново меле. Привърженците на “Левски” са били и обгазени.

Именно защото нахлуването и побоят над жени и деца са били планирани, отборът от Лазурния бряг не позволи на родния шампион да има повече от 500 привърженици. Ако квотата от 5% – или 3400 души в сектора за гостуващите фенове – беше изпълнена, можеше да се стигне до много по-сериозни ексцесии, а защо не и до най-лошото.

Бруталните клипове на насилието от страна на агитката на “Марсилия” обикалят цял свят и всички се питат какво ще бъде наказанието за отбора от града, който е сред най-опасните в света.

При сблъсъците един популярен фен на “Левски” е

много тежко

пострадал

и е настанен

в болница

в Марсилия

Други също са минали през неотложно звено, въпреки думите на генералния консул на България в Лион Надя Живкова-Ванева, че нито един нашенец не е в болница.

11 души общо са официално обявените за ранени от ударите на френските ултраси. Срещу много от феновете на “Левски” са вадени ножове и те са били заплашвани едва ли не че ще бъдат заколени, като такъв е примерът с бившия футболист на “Славия” Николай Божов.

В бруталните

действия на

феновете

на “Марсилия”

са участвали

и привърженици

на гръцкия АЕК

Двете агитки са побратимени и споделят общи възгледи. През лятото “Левски” срещна гранда от Атина и тогава за малко не се стигна до сериозно напрежение в гръцката столица.

В същото време тежкият трафик в Марсилия е предотвратил възможността юношите на “Левски” да станат свидетели, а защо не и жертви на вандализма на “Велодром”. Вторият тим на “сините” пътува заедно с представителния и игра контрола с връстниците си от френския клуб по-рано през деня. След това младите футболисти е трябвало да заемат местата си до феновете от Първа категория точно под VIP ложата на стадиона – на пътя, през който минава инвазията на запалянковците на “Марсилия”.

Фенове на “Левски” се прегръщат, след като оцеляват от варварската атака на хулиганите на стадиона във Франция.

Отборът на “сините” обаче е закъснял и е пристигнал на стадиона 15 минути след началото на срещата въпреки очакванията да бъде там час преди двубоя. През първото полувреме воденият от Стоян Димов тим е останал в тунела под стадиона, след което на момчетата е казано, че не могат да останат повече там, и са откарани към летището, за да изчакат полета си.

Междувременно

във Франция

се опитват

да прехвърлят

вината за изцепките на феновете на “Марсилия” върху българския тим. Много медии в страната обвиняват привържениците на “Левски”, че са провокирали съперника с фашистки знаци и подвиквания.

“Поздравления за феновете на “Марсилия”, които отговориха с антифашистки възглас. За крайнодесните няма място на нашите стадиони”, написа в социалната мрежа депутат от департамента Буш дьо Рон Манюел Бомпар.

От “Марсилия” в официална позиция обявиха, че осъждат проявите на насилие. От френския клуб обещават, че деятелите ще бъдат заловени и наказани.

УЕФА пък разкри, че започва дисциплинарно производство за инцидента на “Велодром”.

Очаква се до дни европейската футболна централа да оповести наказанието за “Марсилия”. Според част от специалистите клубът може да бъде изхвърлен от турнирите на УЕФА.

Иначе от “Левски” са искали срещата да бъде прекратена на почивката заради бруталните сцени. Делегатът Жоао Мораеш от Португалия е заявил пред шефа на “сините” Даниел Боримиров, че не е запознат с проблеми по трибуните. По-късно от “сините” добавиха, че решението да не се прекрати двубоят е взето от съответните органи с аргумента, че това би могло да доведе до ескалация на насилието и да изложи привържениците на още по-голям риск.

“Кръвта, която се проля в Марсилия, е по ръцете на УЕФА”, каза след мача Даниел Боримиров, изпълнителен директор на “Левски”.