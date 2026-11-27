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Повече от прилично започнаха сезона водещите български биатлонистки Лора Христова и Милена Тодорова.

В индивидуалния старт на 15 в Контиолахти (Финландия), с който тръгна световната купа при дамите, те попаднаха в точките.

Лора, която в тази дисциплина стана бронзова олимпийска медалистка в Милано/Кортина през февруари, допусна 2 грешки при 4-те стрелби и след 2 наказателни минути се нареди на 31-ата позиция.

Завърналата след сериозни здравословни проблеми в състезанията Милена не успя да свали общо 3 мишени и завърши 36-а.

Тодорова обаче демонстрира много добра форма въпреки по-кратката като обем подготовка заради заболяванията. Тя зае 24-о място в класирането за преминаване на трасето - на 2,11,1 мин от най-бързата Елвира Йоберг. Шведката спечели старта с 1 пропуск в стрелбата. Втора е Соня Лейнамо (0) от Финландия, а трета - французойката Жулия Симон (0).

В състезанието участваха още 2 българки. С 5 по пропуска Мария Здравкова и Валентина Димитрова приключиха 80-а и 83-а от 102 финиширали биатлонистки.

С класирането си днес Лора и Милена съответно записаха 10 и 5 точки за генералното класиране на световната купа.