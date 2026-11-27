Колкото и парадоксално да звучи, но "Левски" може да получи наказание след боя, който отнесоха феновете на "сините". Както е известно вчера (четвъртък) точно преди началото на мача с "Марсилия" в Лига Европа, френските домакините нахлуха без никой да ги спре в сектора с привърженици на българския тим. Последваха грозни, вандалски сцени, които обикалят целия свят. И се вижда агресията от страна на феновете на "Марсилия" към невинните привърженици на родния шампион.

Въпреки това обаче УЕФА може да накаже "Левски". Всичко зависи какво ще реши комисията, която е назначена от европейската централа, да разследва. Ясно е, че санкция, при това доста сериозна грози "Марсилия".

Но родният клуб също може да получи такава - я за следващото домакинство срещу "Лилестрьом", я за последното гостуване в Лига Европа - на "Съндърланд" през януари.