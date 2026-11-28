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Героят за пловдивския "Ботев" с 2 гола при 3:3 срещу ЦСКА Самуил Цонов е под въпрос за гостуването на "Черно море" от 16-ия кръг в Първа лига.

18-годишният младежки национал е с болежки на оперираното в началото на октомври коляно. Сами влезе в групата на "жълто-черните", но дали е готов на 100 % да рита ще се решава часове преди мача, който е от 17,45 часа в събота на стадион "Тича". Пловдивчани тренираха сутринта в петък на "Коматево" и в ранния следобяд потеглиха за Варна.

Ако Цонов не попадне сред стартовите 11, за квотата на млад футболист до 23 години ще се избира между халфа Велиян Видолов централния бранител Ивайло Видев.

Извън състава са само трайно намиращите се в лазарета Тодор Неделев, Уилямс Чимези и Карлос Алгара.

Временният старши треньор на "канарчетата" Лъчезар Балтанов е планирал едночасово леко занимание сутринта на спортен комплекс "Локомотив" във Варна.