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Италия отново е на финал за купа "Дейвис".

Шампионите в световното отборно по тенис за мъже за последните 3 години измъкнаха 2:1 срещу Чехия в Болоня, където е финалният турнир.

Лоренцо Музети спечели 6:3, 6:4 срещу Якуб Меншик, но Иржи Лехечка изравни с 6:2, 1:6, 6:3 в мача с Флавио Коболи. В решителните двойки Музети и специалистът в дисциплината Андреа Вавасори се наложиха 3:6, 6:1, 7:6 (7:4) над Лехечка и Томаш Махач.

Италия няма загуба за "Дейвис" от 13 септември 2023 г., когато отстъпи на Канада в мач без значение от груповата фаза. Другият финалист ще се определи от двубоя Испания - Великобритания.