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Вече бившата съпруга на легендарния германски вратар Мануел Нойер - Аника Бисел (хандбалистка на 26 г.), реагира на раздялата им с кратък, но красноречив пост в социалните си мрежи.

„Да изневериш на бременна жена е съвсем различно ниво на низост."

Според информации в немските медии само 3 дни след раждането на втория им син Аника е била уведомена, че вратарят на "Байерн" иска да сложи край на брака им.

Причината - връзка с 23-годишна физиотерапевтка.

Нойер е на 40 г., а се твърди, че през септември е бил с въпросната дама на ваканция в Сицилия.

Сега пък след като се контузи пак наново, я завел в Бразилия.