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Трима души остават в болница след нападението над фенове на "Левски" на стадиона в Марсилия в четвъртък вечерта, съобщава БНТ.

При бруталната атака пострадаха общо 11 души. След нападението УЕФА започна дисциплинарно производство срещу "Олимпик Марсилия".

Прокуратурата в Марсилия разследва френските агресори за хулиганство. Стана ясно, че има разследване и срещу български фенове за нацистки жестове. Все още няма яснота каква е била ролята на феновете на гръцкия АЕК, които също са участвали в сблъсъците.

Снощи фенове на „Левски" се събраха на протест пред Посолството на Франция в София под надслов „Справедливост за Левски".