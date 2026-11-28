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Радослав Янков стартира силно сезона в алпийския сноуборд, като зае петото място в паралелелния гигантски слалом от първия старт за световната купа в Сноу Руи (Китай).

Българинът даде 7-о време в квалификациите и в първия кръг на елиминациите отстрани Александър Пайер от Австрия. След това на 1/4-финал загуби само с 15 стотни от Бенямин Карл (Австрия).

Карл стигна до големия финал, където падна от Дино Кавизел (Швейцария). Малкият пък бе спечелен от Андреас Промегер (Австрия), който надви Роланд Фишналер (Италия).

Цели 59 се явиха за първия старт от сезона.