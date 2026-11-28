"Макрон е фен на "Олимпик" (Марсилия). Може би има чадър, за да отборът си позволява в повечето мачове да посяга на гостуващата агитка. Фактът, че не взеха необходимите мерки, за които алармирахме, ме навежда на мисълта, че държавата ги покровителства"

Това заяви изпълнителният директор на "Левски" Даниел Боримиров в ефира на NOVA.

"През 1-2 години отборът на Марсилия е наказван. Не знам защо УЕФА ги допуска в евротурнирите, защо не преместват мача другаде", заяви изпълнителният директор на "Левски", допълни Боримиров.

"Досега не бях срещал такава агресия и омраза към нашите фенове. За мен това беше планирано и добре инсценирано. Няма как такава група от фенове да се придвижи от едно към друго място и никой от охраната или полицията да не го види и да не предприеме мерки", коментира той.

Ръководителят на международния отдел на клуба Галина Костова също определи гостуването като изключително трудно за организация.

"От 28 години работя в "Левски". Това е най-трудно организираното ни гостуване. Казаха, че намаляват бройката на билети за нашите привърженици на 500 билета, за да гарантират сигурността им. Те допуснаха тази агресия обаче", каза Костова и обясни, че са пострадали едни от най-верните фенове на "Левски".

"От мястото, на което седяхме, нямахме видимост към феновете ни. Галина ми се обади по телефона и разговаряхме с делегата на мача. Той обясни, че вижда ситуацията и ще я опише в протокола за УЕФА. Само делегатът и съдията могат да спрат мача", обясни Боримиров.

Костова разказа, че заради проблем с акредитациите, членовете на отбора са нямали достъп до по-голямата част на стадиона. Допълни, че делегатът на мача не е бил опитен и не е приложил протокола.

По време на ситуацията ръководството на Левски имало разговор с префектура на Марсилия, откъдето обяснили, че ако мачът бъде спрян или забавен, феновете ще слязат на терена и ще има по-сериозни последствия.

Бяхме предвидили всичко, което се случи, и бяхме писали до префектурата на Марсилия, каза Костова и обясни, че "Левски" като гостуващ отбор няма отговорност към организацията.

Боримиров разкритикува похвалата на премиера Румен Радев за Еманюел Макрон.

"Футболът е да доставя радост на феновете, но не трябва да се превръща във война. Това, което видяхме, е недопустимо. Не може такъв отбор да се допуска да играе в евротурнири. Рецидив еснизходителното отношение на УЕФА спрямо "Олимпик Марсилия", заключи Боримиров.

И двамата заявиха, че не са забелязали провокации от страна на феновете на "Левски".