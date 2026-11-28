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„Интер Маями" на мегазвездата Лионел Меси бе детрониран като шампион на МЛС (първенство на САЩ и Канада).

Тимът на аржентинския маестро, който влезе в елиминациите като втори поставен в Източната конференция, загуби 1/8-финалната серия (играе се до две победи от три мача) от седмия „Кълъмбъс Крю".

След тежкото поражение с 0:3 в първия двубой у дома Меси и компания се нуждаеха от задължителен успех като гост в Охайо, за да доведат серията до решителен трети сблъсък, но паднаха 0:1.

Така „Интер Маями" не успяха да вкара в 2 мача поред за първи път след пристигането на Лео през лятото на 2023-а.

Ситуацията осигури на 39-годишния Меси дълга почивка. Той няма да играе цели 3 месеца до старта на новия сезон.