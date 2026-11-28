"Моята гледна точка за ситуацията е много ясна – това, което се случи онзи ден е абсолютно срамно и жалко. Моята позиция е много ясна относно това. Аз нямах абсолютно никаква идея какво се случи докато свърши мача. После започнаха да ми обясняват какво е станало, но не бях видял нито една снимка или видео, докато не приключи мача. Честно казано, когато видиш снимки и видеа почват да ми излизат сълзи. Това е срамно, жалко и недопустимо. Кара те да обмислиш много неща отново. Очевидно ако жена ми и детето ми бяха с нас да гледат мача щяха да са в тази зона. Футболът не е това, спортът не е това. Вследствие от това аз смятам, че моята гледна точка е следната – в момента, в който делегата, изпратен от УЕФА, получи нещата, моята гледна точка е ясна – мачът трябваше да бъде спрян. И ако по време на първата част те не са могли да преценят сериозността на всички тези инциденти, на почивката мачът трябваше да бъде спрян. Аргументацията, която беше обяснена, че делегатът е казал, че ако мачът спре, ще има по-големи инциденти на терена. Това не може да бъде оправдание, защото най-вече трябва да има ценности, респект и уважение. Казвайки всичко това искам да спомена и хубав детайл. Искам да благодаря на всички български клубове и фенове, които изразиха подкрепа. Тук не става въпрос за „Левски", „Лудогорец", ЦСКА или „Арда", става дума за човечност. Говорим за страхотна държава, където всички заедно обединени имаме възможност да се защитим и това не може да се случва в никакъв контекст. Пожелавам най-скорошно и бързо оздравяване на всички, замесени в този инциденти. Исках да разбера цялата информация как точно се развива тяхното възстановяване. Обясниха ми, че клубът е близко до тях и са в целия процес, което е правилното нещо. Исках да разбера как точно са процедирали по време на мача с помощта към тези хора. На база на това, което се случи са обяснили на самия делегат това, което се е случило по време на двубоя. Моята гледна точка е много ясна.

Tова каза треньорът на "Левски" Хулио Веласкес за мелето по трибуните на "Велодром" по време на гостуването на шампионите в Марсилия. Както е известно, десетки фенове на шампиона на България бяха бити, налагани и обгазени от привържениците на френския тим.

„Това е един много жалък, тъжен и безсмислен инцидент. Футболистите като всички нас са човешки същества. Както и вие казахте, относно мача резултатът лъже спрямо показаното. За мен отборът направи невероятен мач, слагайки на масата всички различни контексти и бюджетите на отборите. Играем на „Велодром", с 12 пъти над нашия бюджет, свикнал да играе в Шампионска лига. Нашите играчи имаха страхотно представяне. Честният резултат беше равенството. Всичко това обаче е на втори план", продължи испанският специалист.