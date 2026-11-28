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БАТЕ (Борисов) изпадна от футболния елит на Беларус, след като завърши 1:1 с гостуващия "Ислоч" в 30-ия последен кръг през сезона.

Победа щеше да осигури място на домакините в плейофите за оцеляване.

15-ата позиция ги праща директно във второто ниво на футбола в Беларус. място в крайното класиране.

БАТЕ е рекордьор по титли с 15.

Отборът от Борисов в две поредни години - 2008 и 2009, стана кошмар за "Левски" и "Литекс", спирайки ги съответно за групите на Шампионската лига и Лига Европа.

През 2020 г. ЦСКА отстрамва българските отбори с 2:0 над БАТЕ в квалификациите за Лига Европа.