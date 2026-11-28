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България завърши на 13-о място в първата класическа смесена щафета (4х6 км) от световната купа по биатлон.

В Контиолахти (Финландия) Лора Христова стартира чудесно, използва само един допълнителен патрон при двете стрелби и предаде 9-а на Милена Тодорова.

Тя също се представи отлично (1 допълнителен патрон) и задържа позицията, предавайки щафетата на Владимир Илиев.

Лидерът на националния ни отбор имаше нужда от 2 допълнителни патрона. Владо предаде 11-и на Васил Зашев.

Той имаше проблеми със стрелбата, но съумя с трите си допълнителни патрона да свали всички мишени и при двете стрелби, за да финишира 13-и.

Победата бе за Норвегия, следвана от Франция и Германия. Участваха 22 отбора, а завършиха 17, след като 5 бяха затворени с обиколка.

В единичната смесена щафета Валентина Димитрова и Георги Джоргов се наредиха 20-и (13 допълнителни патрона). Спечелиха шведите Ела Халварсон и Себастиан Самуелсон.

Участваха 26 тандема, като 3 бяха затворени с обиколка.