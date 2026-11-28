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Елизара Янева ще играе за нова титла в Словакия.

На турнира в Търнава с награден фонд 60 000 евро първата от българките в световната ранглиста изоставаше със сет и 1:3, но отстрани 2:6, 6:4, 6:4 опитната белгийка Греет Минен и е на финал.

За 19-годишната пловдивчанка това е 9-а поредна победа в турнира, след като миналата седмица стана шампионка. Съперничка на Янева за купата ще бъде Сузан Ламенс от Нидерландия.

За Елизара това ще бъде седми финал през годината. Тя спечели титлите в Пазарджик и Търнава, а достигна до финалите в Манчестър, Пловдив и на два поредни турнира в Порто.