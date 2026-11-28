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Старши треньорът на "Олимпик" Брюно Женезио коментира вероломното и жестоко нападение от ултраси на неговия тим срещу фенове на "Левски" на стадиона в Марсилия преди мача от Лига Европа в четвъртък.

„Разбира се, осъждам извършеното насилие.

Също така обаче осъждам и поведението на българските привърженици, които отправяха нацистки поздрави или имитираха маймунски викове.

По-специално от страна на хора, които не се намираха в сектора за гостуващите привърженици.

За това няма място нито на футболния стадион, нито извън него", натърти 60-годишният френски специалист.

Именно феновете, които не бяха в "клетката" пострадаха от развилнелите се хулигани.

Вчера прокуратурата в Марсилия обяви, че е образувала две разследвания. Първото е за умишлено насилие при утежняващи обстоятелства (с използване на оръжие, в група и на територията на спортно съоръжение), извършено по инициатива на привърженици на марсилския отбор, а второто - за подбуждане към омраза след нацистки поздрави и провокации от страна на българските привърженици.