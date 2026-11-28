"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившите национали Георги и Валентин Братоеви и Цветан Соколов ще загреят на бойната гала вечер "Макс Файт 67" в бургаската зала "Младост" тази вечер като зрители.

24 часа преди гостуването на "Дея" на "Берое" в Стара Загора за мач от седмия кръг в Супер Волей звездното трио ще е сред официалните гости- спортисти, поканени от президента на MAX FIGHT и главен организатор Любен Джубрилов.

Групата на "Дея" ще отпътува в пълен състав за Стара Загора в деня на мача срещу "Берое" - неделя.

След лечение в клиниката на президента на бургазлии д-р Александър Маджуров японският посрещач Косуке Хата и разпределителят Даниел Мицин са напълно възстановени.

"Отиваме за победа", лаконичен пред "24 часа" беше старши треньорът на "Дея" Георги Димитров.