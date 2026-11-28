Никола Цолов не стигна до подиума в спринта в Катар, но увеличи с точка аванса си в генералното класиране във Формула 2.

Българският пилот на "Кампос рейсинг" стартира четвърти, но веднага бе изпреварен от съотборника си Ноел Леон, а после въпреки опитите си не можа да настигне мексиканеца, който завърши трети.

Цолов се движеше пети, но грешка на дебютанта Фреди Слейтър го изведе с позиция напред. В един момент Никола трябваше да внимава за настигащия го шампион във Формула 3 Уго Угочукву, но дебютантът от САЩ натисна повече от необходимото и се завъртя. От това се възползва Александър Дън, реалният конкурент на нашия пилот за титлата, който завърши пети. Победата е за Мартиниус Стеншорн, следван от Джошуа Дюрксен.

Цолов води с 12 точки пред ирландеца. Все още начело с 207 (2 повече от Българския лъв) е Рафаел Камара, но бразилецът вече е във Формула 1 с "Хаас". В основното състезание в неделя Никола стартира седми.