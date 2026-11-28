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И във втория мач под ръководството на Маурисио Почетино във Висшата лига „Манчестър Юнайтед" бе попилян 0:4.

Това се случи при домакинския дебют на аржентинския треньор, а виновникът за новата беда бе "Брентфорд", който записа първи успех на "Олд Трафорд" от 89 г.

В двубоя от 12-ия кръг на английския елит точни бяха Калъм Уилсън (19, 32), Кристофер Айер (82) и Кевин Шаде (92).

В първия си мач начело на "Юнайтед" Почетино записа 0:4 срещу "Ливърпул" на "Анфийлд". Между двете четворки тимът му направи 2:2 със "Спортинг" в Лисабон в Шампионската лига.

Така "Манчестър Юнайтед" остава предпоследен - 19-и, с 8 т.