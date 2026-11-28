Новозеландката Алис Робинсън нанесе сериозен удар по американките, като спечели гигантския слалом в Килингтън, щата Върмонт. Тя изпревари с 11 стотни великата Микаела Шифрин, която се върна на трасето, където претърпя тежка контузия и с 54 стотни Пола Молцан, която взе първия старт от сезона в Зьолден.

Точно на това трасе Шифрин бе прободена от врата в стомаха преди 2 години и трябваше да се възстановява доста дълго време. Така тя остава без победа в гигантски слаломи в курорта, като за четвърти път се качи на подиума. Има шест успеха в Килингтън, но само на слалом.

Голямата история обаче бе мъглата. Тя обзе почти цялото трасе след първите във втория манш и това обърка всичко. Така германката Яна Фриц, която бе 28-а след първия манш се изстреля 22 места напред до 6-ото, а италианката Софи Матьо, която едва влезе във второто спускане с 2 стотни, стана осма.

Яна Фриц е българка. Нейните първи стъпки на ски са на Банско, когато е на 2 годинки.

Мъжкият супергигантски слалом в друг американски курорт Копър Маунтайн бе отменен заради сериозен снеговалеж.