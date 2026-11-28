Някогашният хегемон в първенството на Беларус и трън в петата на "Левски" и "Литекс" - "БАТЕ Борисов" изпадна от елита. В последния си мач 15-кратният първенец и бивш участник в груповата фаза на Шампионската лига направи 1:1 с третия "Ислоч" и така остана на 2 точки от 14-ото място, което даваше право на плейаут за оставане. То бе заето от "Арсенал" (Джерджинск).

МЛ "Витебск" запази титлата си с 1 точка пред "Динамо" (Минск), като победи с 2:0 като гост "Белшина" (Бобруйск). "Динамо" се справи с 2:1 над "Нафтан" (Новополоцк) също като гост.

Наставник на МЛ "Витебск" е испанецът Хуан Диас, а един от полмощниците му е бившия играч на "Левски" Антонио Аниете.