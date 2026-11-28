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"Мерцедес" не остави шанс на съперниците си в квалификацията за Гран при на Катар от Формула 1.

Най-бърз бе Джордж Ръсел, следван от съотборника си и вече най-млад световен шампион в историята Кими Антонели. Италианецът обаче бе недоволен на екипа си, тъй като го пуснаха да излезе първи на пистата за последните бързи обиколки.

"Ще трябва да поговорим за това. Когато ви помоля за нещо, направете го, но както и да е", коментира Антонели.

Трети и четвърти са пилотите на "Макларън" Ландо Норис и Оскар Пиастри. Исак Хаджар бе по-бърз от своя съотборник в "Ред Бул" Макс Верстапен и го остави на шеста позиция.

Лоша вечер за феновете на "Ферари". Шарл Льоклер е 7-и, а Луис Хамилтън бе изпреварен от Арвид Линдблад ("Рейсинг Булс") и ще стартира 9-и.