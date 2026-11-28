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Никола Цолов призна, че е направил най-лошия си старт за сезона във Формула 2.

Българският пилот на "Кампос рейсинг" завърши четвърти в спринта в Катар и добави още точка към аванса си пред Александър Дън (Ирл) в генералното класиране. Начело с 2 т. пред Цолов все още е Рафаел Камара (Бр), който е във Формула 1.

Никола обясни пред "Диема спорт" 3, че не знае точната причина за забавянето си и скандалния по собствените му думи старт, но съединителят в автомобила ще бъде сменен за основното състезание в неделя.

"Още една обиколка ми трябваше и щях да изпреваря Ноел Леон (негов съотборник, който завърши трети), но една точка не е кой знае какво", сподели Цолов.