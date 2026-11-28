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Ултраси на италианския "Лацио" атакуваха агресорите от "Олимпик" (Марсилия), които нападнаха и биха фенове на "Левски" преди началото на мача от Лига Европа.

По време на шествието си в Торино преди гостуването на римските "орли" на едноименния отбор ултрасите на "Лацио" вдигнаха голям транспарант: "Марсилски гнусни маймуни". Именно този надпис на италиански беше начело на шествието им, а посланието с ясен адресат. Впоследствие "Лацио" победи "Торино" с 2:1 и излезе на върха във временното класиране в Серия "А" .

Феновете на "Левски" и "Лацио" имат дългогодишни приятелски отношения.