Няма да запомни с добро ноември иначе най-добре представящият се в чужбина български национал Лукас Петков.
В среща от 10-ия кръг на Бундеслигата дясното крило игра цял мач при загубата на неговия "Елверсберг" с 0:5 при гостуването на "Кьолн".
За Петков това е доста неприятно дежавю.
На 13 ноември с националния отбор той записа също 0:5 от Исландия в Пловдив в Лигата на нациите. Тогава бе на терена до 85-ата мин.
Във временното класиране на германския елит абсолютният новак "Елверсберг" е на 12-о място (от 18 участници) с 13 точки.