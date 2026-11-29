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Няма да запомни с добро ноември иначе най-добре представящият се в чужбина български национал Лукас Петков.

В среща от 10-ия кръг на Бундеслигата дясното крило игра цял мач при загубата на неговия "Елверсберг" с 0:5 при гостуването на "Кьолн".

За Петков това е доста неприятно дежавю.

На 13 ноември с националния отбор той записа също 0:5 от Исландия в Пловдив в Лигата на нациите. Тогава бе на терена до 85-ата мин.

Във временното класиране на германския елит абсолютният новак "Елверсберг" е на 12-о място (от 18 участници) с 13 точки.