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"Реал" на Жозе Моуриньо записа трета загуба в първенството, след като се издъни 1:2 на "Сантиаго Бернабеу" срещу "Алавес".

Грешка на Дийн Хаусен позволи на Тони Мартинес да открие резултата в 22-ата минута.

Анхел Перес (61) направи 2:0 за "Алавес".

Килиан Мбапе намали изоставането на мадридчани в 69-ата минута, но толкоз.

Джуд Белингам бе изгонен в 88-ата мин, след като получи втори жълт картон.

След загубата "Реал" остана трети с 33 т - на една от вече втория градски съперник "Атлетико".

С трите точки "Алавес" е 8-и с 19 т.