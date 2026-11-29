"Реал" на Жозе Моуриньо записа трета загуба в първенството, след като се издъни 1:2 на "Сантиаго Бернабеу" срещу "Алавес".
Грешка на Дийн Хаусен позволи на Тони Мартинес да открие резултата в 22-ата минута.
Анхел Перес (61) направи 2:0 за "Алавес".
Килиан Мбапе намали изоставането на мадридчани в 69-ата минута, но толкоз.
Джуд Белингам бе изгонен в 88-ата мин, след като получи втори жълт картон.
След загубата "Реал" остана трети с 33 т - на една от вече втория градски съперник "Атлетико".
С трите точки "Алавес" е 8-и с 19 т.