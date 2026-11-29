След като и от двата отбора се съгласиха, във Варна се изигра мачът от 16-ия кръг на т. нар. български футболен елит между "Черно море" и пловдивския "Ботев".

Домакините биха 4:2.

След мача временният треньор на гостите Лъчезар Балтанов се оплака от условията заради обилния дъжд. Колегата му Илиан Илиев обаче контрира със това, че той се е обявил за провеждането на мача.

Забавяне с 24 часа едва ли щеше да подобри особено състоянието на терена на стадион "Тича", на който и при добра време топката подскача като на сгурия.