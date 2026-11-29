От фенската фракция на "Левски" "Сектор Б" публикуваха следното изявление по повод случилото се в Марсилия преди началото на мача с "Олимпик" от Лига Европа".

"Привържениците на "Левски" са доказали през години и десетилетия своята лоялност и безрезервна подкрепа. В светлината на последните събития обаче тази почти сляпа вярност не може да продължи да бъде безусловна

Настояваме да бъде възобновен диалогът между ръководството на клуба и нас, организираните привърженици. Докато тази необходимост не бъде осъзната и за да се случи това възможно най-бързо, ние преустановяваме посещението на футболни срещи. Винаги сме били до "Левски", когато той е имал нужда от нас, но не сме убедени дали "Левски" е до нас, когато ние имаме нужда от него."

Явно привържениците от тази групировка имат сериозни критики относно реакцията на клуба при разигралата се трагедия с бити от ултраси на "Олимпик" фенове на "Левски".