"Палмейрас" е спечели най-значимото футболно отличие на Южна Америка - Копа Либертадорес. Във финала бразилците победиха 1:0 "Естудиантес". Успехът бе изкован чрез гол на Рамон Соса, който отбеляза в началото на втората част.

С титлата "Палмейрас" се изравни с "Фламенго", като това са двата най-успешни бразилски отбора в историята на турнира. Също така триумфът им помогна на Бразилия еднолично да застане начело по брой трофей. С купата на "Палмейрас" страната на кафето вече събра 26 отличия, срещу 25 на вечните съперници от Аржентина.